По Неве в Петербурге прошли первые прогулочные суда

Северная столица готова к началу большого туристического сезона. Тем более, что навигация в городе стартовала на две недели раньше срока. Первые прогулочные суда уже прошли по Неве. И совсем скоро на регулярных маршрутах по рекам и каналам станет курсировать множество экскурсионных катеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге стартовала техническая разводка мостов на Неве. Специалисты уже приступили к проверке всех систем.

В первую очередь была проведена проверка работы механизмов на мосту Александра Невского. Следующей ночью аналогичную процедуру планируется провести на Дворцовом мосту — одной из самых известных водных переправ города. Всего перед началом навигации специалисты проведут около 60 технологических разводок.

