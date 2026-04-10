Он точно тебе изменяет: как распознать неверность партнера

Лилия Килячкова
Скрытые изменения в поведении могут свидетельствовать о предательстве близкого человека.

Daily Mail: агрессия со стороны партнера может указывать на измену

Беспричинная агрессия со стороны партнера и смена имиджа может указывать на наличие у него интрижки на стороне. Об этом сообщает Daily Mail.

Одним из наиболее ярких признаков начинающейся или продолжающейся измены является беспричинная агрессия. Как отмечает автор материала Рози Грин, основываясь на личном опыте и исследовании темы неверности, вопреки ожиданиям, обманщик далеко не всегда становится подчеркнуто добрым к своей второй половине.

Зачастую чувство вины или внутреннее напряжение трансформируются в раздражительность и постоянные нападки на постоянного партнера. Грин, выпустившая книгу о своем опыте столкновения с предательством, подчеркивает, что такие перемены в настроении должны стать серьезным поводом для беспокойства.

Помимо эмоциональных всплесков, существуют и другие важные детали, на которые стоит обратить внимание. В частности, изменения в отношении к гаджетам, внезапная тяга к смене имиджа или необычные задержки на работе без видимых причин могут дополнять общую картину неверности.

Исследователи темы отмечают, что интуиция часто подсказывает человеку правду еще до появления прямых улик, однако именно системные изменения в привычном поведении партнера, включая внезапный холод или, наоборот, нетипичную гневливость, служат главными маркерами того, что в отношениях появился кто-то третий.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
