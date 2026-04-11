Конфуз на съемочной площадке: звезда «Дома Дракона» сбежала от Тома Круза
Актриса Оливия Кук призналась в постыдном инциденте, который произошел во время встречи с легендой Голливуда.
Фото: www.globallookpress.com/Nils Jorgensen/Capital Pictures
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Британская актриса Оливия Кук испытала сильное чувство стыда и кратковременную потерю памяти во время своей первой встречи с актером Томом Крузом на съемочной площадке. Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошел в период работы над научно-фантастическим фильмом Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», где Кук исполняла одну из ключевых ролей. Артистка призналась, что в момент встречи с Крузом выглядела крайне нелепо, так как на ней был плотно облегающий костюм для захвата движений, украшенный шариками для пинг-понга, а на голове красовался тяжелый шлем с камерами и фонарями.
Кук надеялась избежать встречи с Крузом в таком виде, но Спилберг лично представил ее своему другу, после чего девушка буквально «отключилась» от стресса.
«Я просто отключилась. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что кланяюсь ему в таком виде, а он сказал: „Классный костюм“. Я просто убежала. А потом услышала, как Стивен кричит: „О, вернись!“. Но я подумала: „Только не снова! Я уже поклонилась. Этого достаточно“. О, это было ужасно», — сказала актриса в эфире вечернего шоу Клаудии Уинклман.
На съемках Спилберга постоянно присутствовали именитые гости, такие как Джордж Лукас или Тейлор Свифт, но появление Круза вызвало особый ажиотаж.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?