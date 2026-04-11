Конфуз на съемочной площадке: звезда «Дома Дракона» сбежала от Тома Круза

Актриса Оливия Кук призналась в постыдном инциденте, который произошел во время встречи с легендой Голливуда.

Оливия Кук едва не потеряла сознание при виде Тома Круза

Британская актриса Оливия Кук испытала сильное чувство стыда и кратковременную потерю памяти во время своей первой встречи с актером Томом Крузом на съемочной площадке. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в период работы над научно-фантастическим фильмом Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», где Кук исполняла одну из ключевых ролей. Артистка призналась, что в момент встречи с Крузом выглядела крайне нелепо, так как на ней был плотно облегающий костюм для захвата движений, украшенный шариками для пинг-понга, а на голове красовался тяжелый шлем с камерами и фонарями.

Кук надеялась избежать встречи с Крузом в таком виде, но Спилберг лично представил ее своему другу, после чего девушка буквально «отключилась» от стресса.

«Я просто отключилась. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что кланяюсь ему в таком виде, а он сказал: „Классный костюм“. Я просто убежала. А потом услышала, как Стивен кричит: „О, вернись!“. Но я подумала: „Только не снова! Я уже поклонилась. Этого достаточно“. О, это было ужасно», — сказала актриса в эфире вечернего шоу Клаудии Уинклман.

На съемках Спилберга постоянно присутствовали именитые гости, такие как Джордж Лукас или Тейлор Свифт, но появление Круза вызвало особый ажиотаж.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Суперфуд? Названы неожиданные полезные свойства березового сока
«Распущенность и непонятно что»: Шаляпин сравнил народные хоры с попсой
В Алтайском крае из-за паводка подтопило 27 жилых домов
«Отлично»: Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам
«Женщина номер один в моей жизни»: Лепс о бывшей супруге
Силы ПВО за ночь сбили почти 100 украинских дронов над восемью регионами России

Кишечные бактерии связали с риском развития деменции
Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне, чтобы жениться на несовершеннолетней
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео