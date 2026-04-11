Финансовый аналитик назвала оптимальное число банковских карт для человека

Финансовый аналитик Сорокина: одному человеку достаточно трех банковских карт

Россиянам в обычной жизни достаточно иметь три банковские карты — две дебетовые и одну кредитную, сообщает Газета.ру со ссылкой на финансового аналитика Юлиану Сорокину. Рекомендация прозвучала на фоне обсуждения возможных ограничений на количество карт у граждан страны.

По словам эксперта, такой набор позволяет эффективно управлять личными финансами и избегать лишних расходов.

Сорокина также отметила, что закрытие неиспользуемых счетов помогает снизить затраты на комиссии и уменьшает риск отказа при оформлении новых банковских продуктов.

В то же время специалист предупредила, что будущие ограничения могут создать неудобства для отдельных категорий клиентов. Речь идет, например, о пользователях бонусных программ и кешбэка, которым требуется несколько карт для разных категорий расходов. Также сложности могут возникнуть у вкладчиков и клиентов с несколькими кредитами. При этом, по мнению аналитика, новые меры могут стимулировать более ответственное отношение к деньгам.

