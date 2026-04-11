Неизвестные расстреляли семерых человек в парке в Афганистане

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Среди погибших есть и дети.

Нападение на людей в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Ajmal Kakar

В парке афганской деревни Габарзун, расположенной в провинции Герат, неизвестные расстреляли семерых человек. Об этом сообщает портал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Абдула Матина Кани.

По словам очевидцев, преступление совершили вооруженные автоматами люди, которые прибыли к месту отдыха на мотоциклах. Сперва они на глазах женщин и детей убили мужчин, а потом открыли огонь по тем, кто попытался убежать. Среди погибших от рук неизвестных есть несовершеннолетние.

Портал подчеркивает, что жертвы и пострадавшие ранее совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага», а после религиозного обряда решили отдохнуть в парке. На текущий момент ответственность за нападение на группу верующих никто не взял.

Ранее 5-tv.ru писал, что террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве — ранее эти детали не фигурировали в деле.

Последние новости

2:09
Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоэтажке в Подмосковье
1:40
Неизвестные расстреляли семерых человек в парке в Афганистане
1:19
Бруклин Бекхэм пережил унижение на собственной свадьбе из-за отца
1:03
«Коктейль Молотова» кинули в дом создателя Open AI
0:40
Мошенники начали делать пользователей «админами» опасных каналов с целью шантажа
0:17
Путин поручил интегрировать ИИ во все крупные отрасли страны

Сейчас читают

Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране
Беги от него: психотерапевт рассказала, когда пора уходить от мужа
Кардиолог перечислил вечерние привычки, разрушающие здоровье сердца
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео