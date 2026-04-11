Число пострадавших в результате пожара в Подмосковье увеличилось до шести человек

Анастасия Антоненко
Пожарные спасли из горящего многоквартирного дома в Мытищах 24 жильца.

Пожар в Мытищах — число пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме в подмосковных Мытищах увеличилось до шести человек, один из них — ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.

Во время возгорания пожарные спасли 24 человека, среди них было четверо детей. Отмечается, что спасателям пришлось воспользоваться автолестницей.

Как сообщили в ведомстве, в ходе инцидента шесть человек пострадали, один погиб.

Всего из здания было эвакуировано 146 человек. На базе близлежащей школы развернули пункт временного размещения. По последним данным пожар ликвидирован.

Огонь вспыхнул в 17-этажном многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Станционной. Возгорание произошло в квартире площадью 70 квадратных метров на 11-м этаже. Частично пострадали также несколько соседних балконов.

К ликвидации огня привлекли более 80 человек и 29 единиц специальной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. В результате ЧП погибли два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

