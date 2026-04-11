«Сложно быть среди людей»: Тося Чайкина о психическом заболевании

Тося Чайкина призналась, что страдает пограничным расстройством

Российская певица Тося Чайкина призналась, что живет с пограничным расстройством личности, которое серьезно влияет на общение с людьми и карьеру. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night*».

«У меня пограничное расстройство, и я живу с этим. Мне иногда очень сложно быть среди людей, иногда мне очень хочется пообщаться. И самое сложное — ты не знаешь, в каком состоянии проснешься, поэтому строить планы тяжело», — заявила исполнительница.

При этом Чайкина отметила, что своими действиями учится выстраивать баланс и своим примером вдохновлять других людей, показывая, что, несмотря на трудности, все возможно.

Певица также поделилась, что из-за своего состояния ей несколько раз приходилось отменять концерты. В качестве примера она привела ситуацию, когда плотный график привел к эмоциональному истощению.

«У меня было так (отказ от выхода на сцену. — Прим. ред.) пару раз. В 2023 году, когда было очень много всего, когда у меня как раз полетело ментальное здоровье, я не полетела в Хабаровск или куда-то еще, потому что у меня каждый день были выступления и я уже просто не могу», — пояснила Тося.

Артистка подчеркнула, что придает большое значение взаимодействию со зрителями, однако на это уходит очень много энергии. Она добавила, что после каждого выступления ей нужно восстанавливаться.

