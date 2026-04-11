«Зумер не пахнет мужчиной»: Бьянка о свиданиях с молодыми

Анастасия Антоненко
Певица любит современную молодежь, но признается: наглости им не занимать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая), которой в этом году исполнится 41 год, не ходит на свидание с молодыми людьми из поколения зумеров (родившиеся, примерно, с 1997 по 2012 года. — Прим. ред.). И на то есть причина — от их «не пахнет мужчиной», и они совершенно негалантные. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night*».

На вопрос, как бы певица отнеслась, если бы парень на первом свидании заказал кофе раф на банановом молоке, она засмеялась и ответила, что с «зумерами на свидания особо не ходит». Хотя они, признала певица, совершенно нестеснительное поколение, а даже наоборот — наглое. 

«Нет, не стеснительные вообще. Мне кажется, наоборот, наглее, чем мы были, хотя мы были наглыми уже лет в 20… Не видела зумеров каких-то галантных и таких, от которых бы пахло мужчиной», — поделилась Бьянка.

В общем же, певица к современной молодежи относится положительно.

«Я люблю зумеров, у меня половина балета зумеров. Они очень милые, классные, кстати, ответственные ребята, если правильно к ним найти подход. И вообще — это наше будущее, новое поколение, как я могу их не любить?» — спросила певица.

Ранее актриса Эвелина Бледанс отмечала, что современная молодежь часто не стремится к определенной жизненной цели и откладывает важные решения.

