«Не просто хозяйственное мыло и гель для душа»: Бьянка о мужском уходе

Певица Бьянка: у мужчины обязательно должен быть хотя бы один крем

Вопрос для всего прекрасного пола: должен ли мужчина ухаживать за собой? По мнению певицы Бьянки (настоящее имя — Татьяна Липницкая), мужчина не просто обязан за собой ухаживать в виде ежедневного душа и стрижки бороды, он еще должен заботиться и о своей коже. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night*».

«Я считаю, что мужчина должен за собой ухаживать, у него обязательно должен быть хотя бы один крем, не просто хозяйственное мыло. Он, конечно, должен подстригать бороду, мыться, я не знаю, какой-то крем использовать, чтобы была кожа бархатистая, приятная на ощупь. Вот, какой-то шампунь некий, не просто гель-для душа для всего», — поделилась артистка.

Бьянка отметила, что ей нравится, когда мужчины ухаживают за собой, но в меру, не прибегая к филлерам и прочим изменениям лица. Кроме того, ухоженные мужчины, по мнению певицы, более спокойные и сосредоточенные в собственном деле.

«Мне нравятся такие, чтобы опасные, но добрые», — ответила артистка на вопрос, каких мужчин она предпочитает.

