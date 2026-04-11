Умер актер Алексей Наумов, сыгравший Сережу в сериале «Следствие ведут знатоки»

Артист и искусствовед скончался на 66-м году жизни.

Фото: Кадр из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи», реж. Вячеслав Бровкин, 1971–2002 г.

Актер Алексей Наумов, сыгравший в исторической драме «Бег» и детективном сериале «Следствие ведут знатоки», умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила артистка Наталия Белохвостикова в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — гласит ее публикация.

Алексей Наумов появился на свет в 1960 году и исполнил две выдающиеся детские роли. В 1970 году юный артист сыграл Петьку Щеглова в картине «Бег», а в 1972-м — Сережу в многосерийном проекте «Следствие ведут знатоки».

Продолжать актерскую карьеру он не стал и после школы поступил в Ленинградскую академию художеств. Изучив историю и теорию искусства, Наумов занялся искусствоведением и дизайном книжных изданий. На этом поприще он добился значимого успеха, получил признание как эксперт и оформитель альбомов изобразительного искусства, а также выставочных каталогов и научных статей о художниках.

Ранее в театре имени Пушкина сообщили о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктора Яковлева.

