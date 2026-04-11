Босоногая обувь: станет ли ваша стопа сильнее или это лишь маркетинг

Тренировки в босоногой обуви могут значительно увеличить силу мышц стопы

Тренировки в босоногой обуви могут значительно увеличить силу мышц стопы при регулярном использовании. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам представителей обувного бренда, их популярная модель обуви оснащена подошвой толщиной всего два миллиметра. Такая конструкция призвана имитировать естественную ходьбу, улучшать координацию и осанку за счет лучшей связи мозга с нервными окончаниями на ступнях.

Утверждается, что исследования, проведенные доктором Крисом Даутом и аспирантом Рори Кертисом, продемонстрировали рост силы стоп на 60% у людей, носивших такую обувь в течение полугода. Кроме того, кроссовки позиционируются как экологичное решение, так как они полностью изготовлены из переработанного полиэстера и веганских материалов.

Несмотря на заявленные преимущества, практическое использование подобной обуви вызывает вопросы у профессионалов и обычных потребителей. Редактор издания, протестировавшая новинку во время пробежки на восемь километров, сравнила ощущения с бегом в одних носках, отметив, что каждый выступ на дороге и удар о бордюр ощущались крайне болезненно.

«Соблюдайте осторожность и будьте готовы к длительному периоду привыкания», — подчеркнул спортивный физиотерапевт Кевин Карвоссо.

Большинство тренеров продолжают рекомендовать кроссовки с поддержкой стопы, чтобы избежать излишней нагрузки на коленные и тазобедренные суставы. Шестигранный рисунок протектора на тонкой подошве действительно обеспечивает гибкость и сцепление, однако отсутствие амортизации делает такую обувь специфическим инструментом, требующим предварительной подготовки опорно-двигательного аппарата.

