Кондратьев доложил Путину о росте числа виноградников на Кубани

Губернатор отметил, что все саженцы — отечественные, а их производство выросло в четыре раза.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля сообщил об увеличении виноградников в регионе на 6,5 тысяч гектаров.
Он подчеркнул, что это требует серьезных усилий: лоза, шпалера, долгий труд.
«Закон (о виноградарстве и виноделии. - Прим. ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. <…> У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — сказал Кондратьев, добавив, что саженцы — полностью отечественные, из российских питомников.
Ранее в ходе той же встречи губернатор заверил президента, что в 2026 году откроются все пляжи Кубани, пострадавшие от выбросов мазута после крушения танкеров в 2024 году.
