Кондратьев доложил Путину о росте числа виноградников на Кубани

|
Борис Сатаров

Губернатор отметил, что все саженцы — отечественные, а их производство выросло в четыре раза.

Как увеличилось число виноградников в Краснодарском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля сообщил об увеличении виноградников в регионе на 6,5 тысяч гектаров.

Он подчеркнул, что это требует серьезных усилий: лоза, шпалера, долгий труд.

«Закон (о виноградарстве и виноделии. - Прим. ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. <…> У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — сказал Кондратьев, добавив, что саженцы — полностью отечественные, из российских питомников.

Ранее в ходе той же встречи губернатор заверил президента, что в 2026 году откроются все пляжи Кубани, пострадавшие от выбросов мазута после крушения танкеров в 2024 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
