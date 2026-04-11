Кондратьев доложил Путину о росте числа виноградников на Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля сообщил об увеличении виноградников в регионе на 6,5 тысяч гектаров.

Он подчеркнул, что это требует серьезных усилий: лоза, шпалера, долгий труд.

«Закон (о виноградарстве и виноделии. - Прим. ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. <…> У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — сказал Кондратьев, добавив, что саженцы — полностью отечественные, из российских питомников.

Ранее в ходе той же встречи губернатор заверил президента, что в 2026 году откроются все пляжи Кубани, пострадавшие от выбросов мазута после крушения танкеров в 2024 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.