Залог свежего дыхания: почему важно чистить язык ежедневно

Язык нужно чистить, потому что на нем оседают бактерии, вирусы и остатки пищи

Очистка поверхности языка является критически важным элементом ежедневной гигиены полости рта, сопоставимым по значимости с чисткой зубов. Об этом сообщает The Guardian.

По словам доктора Марии Фигероа, важно обучать людей этому аспекту ухода, так как на языке скапливается специфическая биопленка. Специалисты отмечают, что на сосочках языка оседают бактерии, вирусы и остатки пищи, которые могут служить резервуаром для инфекций.

Врачи рекомендуют использовать специализированные инструменты, отдавая предпочтение металлическим скребкам из нержавеющей стали или меди. Доктор Томас Салинас из клиники Майо поясняет, что зубная щетка может быть слишком грубой и приводить к повреждению тканей.

«Я не говорю, что использовать щетку неправильно, но скребок эффективнее и безопаснее», — утверждает Салинас.

Чрезмерное давление при чистке недопустимо, так как это может вызвать образование рубцовой ткани. Гигиеническую процедуру советуют проводить дважды в день: утром и в вечернее время перед сном. Очистка должна быть аккуратной, чтобы не нарушить баланс полезных микробов, участвующих в переработке питательных веществ.

Помимо борьбы с неприятным запахом изо рта, вызванным серосодержащими соединениями, процедура помогает выявить ранние признаки опасных заболеваний. Микробиолог Роберт Шилдс указывает, что бактериальный налет на языке может быть связан с системными проблемами, включая диабет и болезни сердца.

Кроме того, во время чистки удобно осматривать боковые поверхности и нижнюю часть языка на предмет появления подозрительных язв или уплотнений. Любые необычные изменения в этой области могут свидетельствовать о развитии онкологических процессов, что требует немедленного обращения к профессиональному стоматологу для диагностики.

