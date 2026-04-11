Самолет с освобожденными из плена ВСУ солдатами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Светлана Стофорандова Журналист

Россия смогла обменять с Украиной по 175 военных с каждой стороны.

В Московской области приземлился самолет с российскими военнослужащими, которых удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся сегодня. В результате переговоров на родину удалось вернуть 175 российских бойцов. Взамен украинской стороне также были переданы 175 пленных боевиков ВСУ. Посредником в этом процессе выступили ОАЭ.

Кроме того, вместе с военными в Россию прибыли семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на своей территории.

Как отметил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале, переговоры по обмену были длительными и непростыми.

«Согласовывали долго и тяжело», — написал он в личном блоге.

После обмена освобожденных военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и первичную медицинскую помощь. Дальнейшую реабилитацию бойцы будут проходить уже в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу после обмена российские военнослужащие позвонили своим родным. Близкие еле сдерживали эмоции, узнав радостную новость о скорой встрече.

