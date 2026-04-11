«Не отпускает»: Ирина Круг раскрыла секрет магии русского шансона
Певица уверена, что этот жанр завораживает навсегда.
Фото, видео: ЕМГ; 5-tv.ru
Ирина Круг: шансон цепляет слушателей своей душевностью
Магия русского шансона — в его искренности и душе. Об этом заявила звезда жанра Ирина Круг и молодой исполнитель Никита Осин в эфире шоу «Посиделки» на «Дорожном радио» специально для 5-tv.ru.
Музыкант отметил, что в шансоне порой можно услышать больше души, чем в песнях с идеальным вокалом.
«Есть артисты не с выдающимися голосами, но вот их слушаешь и сидишь, плачешь», — сказал Осин.
Ирина Круг полностью поддержала коллегу, добавив, что этот жанр завораживает навсегда.
«Да, шансон, знаете, не отпускает. Поймешь его, влюбишься — и все. Прекрасный, хороший жанр», — подчеркнула звезда.
Никита Осин и Ирина Круг недавно записали совместный трек «Без тебя». Автором и продюсером баллады об утраченной любви стал заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.).
Для молодого исполнителя, который начинал свой музыкальный путь именно с шансона, дуэт с Ириной Круг стал знаковым событием. Осин лично обратился к SHAMAN с просьбой помочь ему в продюсировании этой работы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Осин дружит с SHAMAN уже более 13 лет, а в мае 2025 года стал артистом его продюсерского центра.
81%
