Путешественник Федор Конюхов: в Антарктиде появится новая полярная станция

На острове Смоленск в Антарктиде появится первая российская полярная станция «Смоленская». Об этом сообщил путешественник Федор Конюхов в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» в Национальном центре «Россия».

«Мы открываем полярную станцию на острове Смоленск для исследования Антарктиды. Это будет первая российская полярная станция. У нас шесть полярных станций, но их основали наши родители в Советском Союзе», — сказал он.

Антарктида станет местом притяжения молодежи. По словам Конюхова, новая станция привлечет антропологов, зоологов и других специалистов со всего мира.

Путешественник, сын и руководитель экспедиционного штаба исследователя, художника и писателя Федора Конюхова Оскар Конюхов подчеркнул, что строительство станции начнется с завоза нескольких жилых модулей со всеми необходимыми условиями.

В настоящее время ученые живут на станции Беллинсгаузен, которая в полностью перегружена. Рядом с ней расположены чилийская станция и аэродром. На острове Смоленск также обитает большое количество морских слонов.

Путешественник Федор Конюхов вернулся в Москву 27 марта после экспедиции в Антарктиде. Он находился на острове Смоленск 111 дней. Все это время он жил в экстремальных условиях и проводил научные исследования.

Так, за время экспедиции он собрал более 100 килограммов пластика, который выбрасывало из океана к берегам, составил актуальную карту розы ветров для будущих гостей ледника и делал записи для книги. В свободное время путешественник рисовал картины в кругу новых друзей — морского слона Григория и пингвина Василия.

