Бейрут в руинах: на Ливан обрушились масштабные бомбардировки Израиля

На Ливан обрушились масштабные бомбардировки Израиля

Перемирие — это не мир. Это весы, замершие на мгновение между двумя состояниями — между длительным миром и кровавым конфликтом. Дальше чаши весов качнутся либо туда, либо туда.

Тем более что на Ближнем Востоке слишком много тех, кто может влиять на весы. Ровно через четыре часа после того, как Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, Израиль начал бомбить Ливан, заявив, что на него договоренности не распространяются. И вообще, с Тель-Авивом никто не советовался. Эти удары унесли жизни более 200 человек, еще больше тысячи получили ранения.

И вот что поражает: сейчас боевые действия идут по сути в тех же библейских местах, о которых поют псалмы в христианских храмах по всей планете. С места событий — наш коллега Али Хашишо.

Душераздирающие крики сразу после очередного прилета тяжелой авиабомбы Израиля по Бейруту. И здесь такое слышишь теперь каждый день в разных районах города.

ЦАХАЛ бьет по жилым многоэтажкам в разгар рабочего дня. Одна из ракет попала в супермаркет, где в этот момент находились десятки людей.

Кварталы постоянно в дыму и пыли. Люди на месте бросаются к завалам, пытаются помочь.

Всего за десять минут со стороны Израиля было более 100 ударов. Ракеты, артиллерия самолеты. Били хаотично. Как минимум 250 человек погибли. И еще не всех нашли под завалами. Раненых больше 1000.

И это предварительные данные, разбор завалов продолжается до сих пор. Больницы перегружены. Экстренные службы работают на пределе.

В Бейруте под атакой оказались сразу восемь густонаселенных районов. Центр, южный пригород, бомбы упали и на жилье беженцев на западе столицы. Также под ударами долина Бека и юг Ливана.

«Я добрался до дома. Едва сел на диван, как почувствовал, будто на меня падают плиты. Очнулся уже в больнице. Слава Аллаху, травмы не серьезные. Я находился там, на первом этаже, рядом с мальчиком под завалами», — поделился пострадавший Мухаммад Аль-Атти.

Бомбардировки Ливана Израилем на этой неделе стали самыми масштабными за последнее десятилетие, Нетаньяху с гордостью сравнивает эти атаки с операцией с массовым подрывом пейджеров и уничтожением лидеров подразделений Хезболлы.

Бейрут в руинах. С каждым днем их становится больше. Спасателей не хватает, чтобы искать людей под всеми завалами на всех разрушенных объектах. К поискам на некоторых еще даже не приступали.

Фактически происходящее в Ливане — геноцид, устроенный Израилем. Ведь о дислокации подразделений «Хезболлы» ЦАХАЛ и Моссад известно все, но бомбы летят совершенно в другие районы.

«Мы видим с вами, что никакие, никакие слова американцев и израильтян ничего не стоят. Израиль давно вынашивал планы устроить полноценную агрессию против Ливана. Израильская позиция строится как раз –таки на том, чтобы установить свой контроль над основной частью ближнего востока», — сказал политолог Фархад Ибрагимов.

Получается, борьба с «Хезболлой» лишь оправдание, особенно если опять вспомнить пейджеры, ведь тогда уже гордо заявляли, что уничтожили почти всех командиров и руководство. А с кем борются сейчас?

Ливан это целых 150 километров побережья. Происходит обыкновенная подготовка к захвату новых земель. Да и уничтожить Хезболлу физически невозможно — это политическая партия, движение, основанное на религии, в котором состоят жители Ливана, существует десятилетия и продолжит существовать даже после очередных смертоносных атак Израиля.

«Хезболла» выступает одним из столпов стабильности, которая хотя бы территории, которую она контролирует и среди лояльных ей групп населения может восполнять те функции государства, которое само государство в Ливане не способно по ряду причин выполнять», — рассказал научный сотрудник отдела ближнего востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

То есть, процветающий и развивающийся Ливан в регионе Израилю и США точно не нужен. Таким он был во второй половине прошлого века.

Это кадры Бейрута 70-х. Улицы полны людей, на дорогах пробки, новые здания, зелёные деревья. Не сравнить с тем, во что запад и союзники превращают эту страну сейчас.

Больше миллиона ливанцев, бегущих на север страны, это только по официальным данным. Люди вынуждены жить в ужасных условиях. Так выглядит очередная демонстрация силы демократии и ценностей, к которым всем нужно стремиться.