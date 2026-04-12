«Шепот призрака»: ЦРУ продолжают традицию громких названий и сомнительных результатов

ЦРУ применили технологию «Шепот призрака»

«Перемирие» с Ираном выглядит, как отступление для США. Эту горькую пилюлю реальности надо было чем-то подсластить.

И тут появилась история — очень вовремя — про супертехнологию, которую якобы впервые использовало ЦРУ при поиске сбитого над Ираном летчика, точнее — авиатехника. Но не суть. Разработка называется «Шепот призрака».

Ух… прямо как будто не политическую газету республиканцев читаешь, а какой-то комикс. Хотя сейчас, когда в Штатах осталось полгода до решающих выборов, всё у них либо как комикс про супергероев, либо как сериал на Netflix.

Итак, «Шепот призрака» — это прибор, который может из потока сигналов вычленить сердцебиение. Звучит завораживающе.

Квантовая магнитометрия. Искусственный интеллект. Сенсоры на основе синтетических алмазов. Технология такая действительно есть, ее только представили в январе, но там все так «тонко», что «шум сердца» определяется только в условиях лаборатории, а тут якобы сбитого американца обнаружили в горах за 60 километров.

Это «как услышать голос на стадионе». Красиво сказано. Вот только для начала определиться: а был ли летчик? Нам в свое время много рассказывали про «Призрака Киева», а оказалось — все это выдумка. Фантом пиара. Может, и это «призрак и его шепот» — то же самое?

Это уже фирменный американский жанр — «технологический триумфализм». Может, помните «Диско-модулятор» — секретное оружие, якобы примененное при захвате Мадуро в Венесуэле, от которого охрана плакала кровавыми слезами?

Конечно, это начал не Трамп; у ЦРУ богатая традиция громких названий и сомнительных результатов.

Был проект «Акустическая кошка», когда живой кошке вживили микрофон в ухо и подбросили к советскому посольству. Двадцать миллионов долларов. На первом же задании кошка рванула в другую сторону и погибла на дороге.

Была механическая стрекоза — микродрон для подслушивания. Ее ветром сдувало.

Были голуби с фотоаппаратами на груди — их никто вообще проконтролировать не мог.

Наконец, был проект Aquiline — беспилотник в форме орла, хотели даже с ядерным двигателем его делать. Но не решились: мало ли куда такой «орел» прилетит, как бы не подпалить репутацию.