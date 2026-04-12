«Ухаживать за собой»: Бьянка отреагировала на тренд на волосатую мужскую грудь

Мурад Устаров
О возвращении популярности волосатой груди среди мужчин недавно заговорили стилисты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, высказалась о набирающем популярность тренде на волосатую грудь среди мужской части. В интервью 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night» она призналась, что не помнит период, когда парни массово избавлялись от волос на теле.

«Честно говоря, не припомню такого тренда, когда все себе выбривали. Разве что, может, стриптизеры. В 90-х все ходили в малиновых пиджаках. Я такого лично не помню», — отметила исполнительница.

При этом Липницкая заявила, что каждый мужчина должен не только следить за своим внешним видом и запахом, но и заботиться о коже. Она подчеркнула, что ей симпатичны те, кто ухаживает за собой.

«Я считаю, что мужчина должен за собой ухаживать, у него обязательно должен быть хотя бы один крем, не просто хозяйственное мыло. Он, конечно, должен подстригать бороду, мыться, какой-то крем использовать, чтобы бархатистая была, приятная на ощупь», — добавила Бьянка.

Певица также назвала использование мужчинами филлеров «перебором». По ее словам, их в качестве исключения могут применять артисты.

О возвращении популярности волосатой груди среди мужчин недавно заговорили стилисты. Пользователи интернета считают это «ренессансом» и призвали вернуть актеров без боязни природной мужественности.

Ранее Бьянка сообщила, что отказывается от свиданий с зумерами. По ее мнению, такое поколение «не пахнет мужчиной».

