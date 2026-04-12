«Найти и развить»: Куклачев о том, что является самым великим счастьем

Дарья Бруданова
Руководитель Театра кошек празднует день рождения. Ему исполнилось 77 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Юрий Куклачев: самое великое счастье — заниматься любимым делом

По-настоящему счастливы могут быть лишь те люди, которые занимаются любимым делом. Так считает народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

«Что является самым великим счастьем? Я 60 лет работаю — и при этом ни одного дня не работал, потому что занимаюсь любимым делом», — процитировало агентство РИА Новости Юрия Куклачева.

По его мнению, самое великое счастье — это найти и развивать дар внутри себя. Артист убежден: только благодаря этому человек сможет попасть в свое психофизическое состояние и в полной мере наслаждаться жизнью.

Юрий Куклачев родился в Подмосковье 12 апреля в 1949 году. Сегодня ему исполнилось 77 лет. Он начал цирковую карьеру больше полувека назад. Сначала Куклачев выступал как клоун-акробат под псевдонимом «Василек». Позже артист начал работать с кошками. В итоге ему удалось создать уникальный жанр. Несмотря на возраст и перенесенный инфаркт, Куклачев продолжает выступать на сцене вместе со своими любимицами и радовать зрителей.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
