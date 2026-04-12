Эррол Маск назвал Россию супердержавой

Он находится с визитом в РФ. Накануне отец известного американского бизнесмена посетил пасхальную службу в Москве.
Фото: Reuters/Esa Alexander
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск считает Россию великой страной. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
В беседе с изданием Маск-старший подчеркнул, что россияне умны, энергичны и трудолюбивы. Наше государство, как уточнил Эррол, дало миру много талантливых писателей, композиторов и ученых. Именно поэтому он не сомневается в том, что РФ — это настоящая сверхдержава.
«Почему Россия — супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми», — сказал Маск.
Кроме того, отец американского бизнесмена сказал: россияне, в отличие от европейцев, не испорчены. Это, по словам Эррола Маска, действительно редкость. Он добавил, что в «цивилизованном мире» уже давно процветает подлость.
Эррол Маск находится в Москве с рабочим визитом. В ночь на 12 апреля он посетил пасхальную службу, которая прошла в Храме Христа Спасителя. На ней присутствовал президент РФ Владимир Путин. В ходе мероприятия глава РФ обратился к гражданам и поздравил их с праздником.
