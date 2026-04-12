В Петербурге стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731»

В сердце Северной столицы стартовали съемки восьмисерийной исторической драмы «Отряд 731» — проекта, который обещает стать не просто художественным высказыванием, а важным вкладом в сохранение исторической памяти. Действие картины разворачивается в 1945 году, накануне наступления Красной Армии в Маньчжурии.

Производством картины занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности».

Сериал из восьми серий основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге разведывательно‑диверсионной группы СМЕРШ. Ее задача — обнаружить секретную японскую базу по производству бактериологического оружия, печально известную как «Отряд 731».

«Обращение к истории, которая будет показана в многосерийном фильме „Отряд 731“, — это не просто факты и события. Это свидетельство позиции нашей страны в предотвращении преступлений против человечества, связанных с разработками и применением бактериологического оружия, а также в сохранении исторической правды об уже совершенных преступлениях подобного характера с целью не допустить их в будущем. Очень знаково, что запуск проекта проходит накануне Дня памяти жертв геноцида советского народа», - отметила руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева.

Путь к съемкам: кропотливая подготовка

Перед тем как включились камеры, команда проекта прошла долгий и тщательный период подготовки. Историки и консультанты скрупулезно изучали архивные документы, чтобы с максимальной точностью передать атмосферу и детали эпохи. Важной частью подготовительного периода стала экспедиция в Китай — именно там запланированы съемки ряда ключевых сцен. В России съемочная группа будет работать в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

«В ходе подготовительного этапа была проделана большая работа. Хочу отдельно отметить художников по костюму, которые трудились над созданием аутентичных образов, отражающих время и стиль. В этих целях были организованы консультации с соответствующими экспертами, в том числе из Китая», — сказал режиссер-постановщик Арменак Назикян.

Главные роли в картине исполнят и российские, и китайские актеры. В их числе Михаил Гудошников, Максим Малуев, Петар Зекавица, Ван Бин и Чжао Цзяньин.

«Нас сейчас ожидает непростой съемочный период. Волнение присутствует, но я надеюсь, что у нас все получится. Команда проекта собрана замечательная — со многими я уже работал ранее», — добавил Назикян.

Темная страница истории

20 августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая операция Красной Армии. Именно тогда в регионе были обнаружены крупные японские объекты по разработке бактериологического оружия.

В 2021 году в России были рассекречены документы, проливающие свет на чудовищные преступления японских военных медиков из 731‑го химического диверсионного отряда. Они ставили бесчеловечные опыты на живых людях — военнопленных и мирных жителях из Китая и СССР.

Японские ученые пытались превратить опаснейшие болезни в оружие, а насекомых — в их переносчиков. Они заражали людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и других смертельных заболеваний. Большинство жертв умирали в страшных муках, а тех, кому удавалось выжить, подвергали повторному заражению.

19 апреля установлено памятной датой России — Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Это закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2025 г. № 523‑ФЗ.

