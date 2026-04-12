Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом

Президент России Владимир Путин исполнил желание 10-летнего Ивана Русакова, который мечтал познакомиться с космонавтом. Об этом сообщил Народный фронт Алтайского края в Telegram-канале.

Свою просьбу мальчик озвучил еще в декабре прошлого года во время прямой линии с президентом. Тогда он рассказал сразу о двух мечтах — встретиться с человеком, побывавшим в космосе, и в будущем создать собственную ракету.

Накануне Дня космонавтики Ваню отвезли в село Полковниково, где он смог лично пообщаться с Героем России, космонавтом Сергеем Ревиным. В ходе встречи школьник узнал о том, как выглядит Земля с орбиты, что чувствует человек в невесомости и чем питаются космонавты во время полета.

Особенно значимой эта встреча стала для мальчика, поскольку он мечтает связать свою жизнь с космосом и, вдохновляясь примером Сергея Королева, заниматься созданием ракет. Иван поблагодарил президента России и Народный фронт за исполнение своего желания.

«А мы ждем, когда мальчик подрастет, получит образование и осуществит свою вторую мечту — построит настоящую ракету!» — написали в Народном фронте.

