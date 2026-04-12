Всего 20 минут для защиты мозга: как снизить риск развития деменции

Физическая активность способна существенно снизить риск развития деменции

Ежедневная физическая активность продолжительностью около 20 минут способна существенно снизить риск развития деменции, а также нормализовать уровень холестерина и артериального давления. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на профессора неврологии из колледжа Лондона Джонатана Шотта.

Невролог подчеркивает, что физические упражнения являются лучшим средством для профилактики опасных состояний, так как факторы риска для сердца и мозга во многом совпадают. Для достижения видимого эффекта достаточно три-четыре раза в неделю повышать частоту сердечных сокращений на 20 минут, при этом не обязательно бегать марафоны — регулярных прогулок или отказа от лифта в пользу лестницы может быть вполне достаточно.

Дополнительно эксперт выделил важность постоянного обучения и социальных контактов. Шотт пояснил, что освоение новых навыков, будь то шахматы или вязание, укрепляет нейронные связи и делает мозг более устойчивым к возрастным изменениям. Кроме того, профессор акцентировал внимание на контроле артериального давления, особенно в возрасте 30–40 лет.

Высокое давление создает избыточную нагрузку на сосуды головы, что в будущем может привести к их закупорке или разрыву, становясь триггером для когнитивных нарушений. Социальная активность также играет критическую роль, так как одиночество признано одним из факторов, увеличивающих вероятность развития деменции.

