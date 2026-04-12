Мужчина пытался покончить с собой в букмекерской конторе в Москве после проигрыша

Мужчина пытался покончить с собой в букмекерской конторе в Москве

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством после проигрыша в букмекерской конторе в одном из районов Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Причиной произошедшего послужил проигрыш крупной суммы денег. Мужчина проиграл на ставках около 200-300 тысяч рублей. Он заперся в туалете и пытался свести счеты с жизнью.

Заметив долгое отсутствие должника, сотрудники организации вскрыли дверь. Внутри они обнаружили истекающего кровью молодого человека. До приезда медиков работники и посетители оказывали мужчине первую помощь. Затем пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из больниц столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Забайкальском крае житель села застрелил троих соседей, после чего покончил с собой. Мужчина воспользовался охотничьим ружьем. После выстрелов он сел в свою машину, где совершил самоубийство. Тела первых двух погибших обнаружили в день происшествия — 23 марта. Третьего убитого нашли спустя несколько дней, 26 марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.