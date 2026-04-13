Иконы из разрушенных храмов вернулись в ЛНР: сибирские мастера дали святыням вторую жизнь

К светлому празднику особый подарок получили жители Луганской Народной Республики и бойцы, которые защищают территорию ЛНР. Домой вернулись иконы из разрушенных храмов. Вторую жизнь святыням дали сибирские мастера, собирали их буквально по крупицам. О том, как преображаются старинные образа, расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Этим иконам не один век. Они были утеряны, поруганы, собраны по крупицам по всей луганской земле и восстановлены в Сибири, чтобы уже преображенными вернуться домой, в Вознесенский монастырь ЛНР. А вот и главная их святыня, икона Божьей матери с младенцем, которая спустя 200 лет находилась в плачевном состоянии. А теперь…

«Под нее уже сделали новый багет, позолотили оклад, и она смотрится уже совсем по-другому. И мы не видели ее почти 4 месяца, очень ждали. Эта улыбка — это улыбка долгожданной встречи!» — рассказывает игумен Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии РПЦ, архимандрит Иоанн Сухина.

Вот так трепетно, словно мать обрабатывает ранки у своего ребенка, новосибирские мастера реставрировали иконы. Кропотливая и тончайшая работа. Восстановление слоя грунта, цвета, золочения и даже фрагментов риз. Сибирская артель давно помогает луганскому монастырю, и эти иконы, по пути в ЛНР, даже успели побывать на выставке в Москве. Среди них и примеры старой, уже утраченной южнорусской иконописи.

«Некоторые иконы мы писали два метра на 1,5 метра в таких размерах. Арочные иконы мы делаем. Цель такая была, чтобы икону можно использовать в любое время, помыть, и она уже будет опять вновь светиться», — объясняет организатор иконной артели Новосибирска Яков Скуратов.

Есть даже иконы на металле, самые долговечные, подходят и для бойцов в блиндажах, где условия, мягко говоря, не идеальные. Кстати, наши солдаты знают, что настоятель монастыря Иоанн Сухина спасает и восстанавливает иконы вот уже 20 лет, и сами приносят ему образа из разрушенных фронтовых храмов.

«И он так старается. И восстанавливает все. Он эти иконы собирал, спасал, и теперь они отреставрированы, и сколько радости, он же их по всем храмам распределяет. И радуемся, что такой у нас батюшка, молимся, что благодать такая», — говорят прихожане.

«Большинство этих икон принимали участие в разных событиях. Многих войнах, которые приносили нам победу. И сейчас, когда на нашей земле происходят боевые действия, то восстановление этих образов говорит о том, что мы меняемся, что нам необходима духовность, нужно к этому возвращаться», — делится игумен Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии РПЦ, архимандрит Иоанн (Сухина).

А волонтеры из Новосибирска уже забирают очередную партию икон, чтобы отвезти в артель и дать им новую жизнь. Образ Богородицы с Иисусом Христом на руках — это древний список с Дубовичской иконы, которая пережила разные эпохи и обстоятельства. Она даже тонула, но ее удалось сохранить, а теперь удастся еще и восстановить благодаря новосибирским мастерам.

«Около 150 икон мы привезли, и еще и 17 сегодня привезем. Ну, и в работе еще очень много, ее непочатый край», — отмечает волонтер Сергей Мажирин.

И часть икон будет размещена в музее, который уже строится в Луганске в честь всех русских святых и воинов-защитников Донбасса.

