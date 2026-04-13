Минздрав России ужесточил контроль за продажей еще трех лекарственных препаратов

Дарья Бруданова
В обновленный перечень попало, в том числе обезболивающее.

За какими лекарствами Минздрав ужесточил контроль

Минздрав России ужесточил контроль еще за тремя лекарственными препаратами. Это следует из официального приказа, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документу, в обновленный перечень предметно-количественного учета были включены: противоэпилептическое средство Габапентин, препарат, применяемый для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях Баклофен и обезболивающее Дицикловерин+Парацетамол.

До этого Минздрав России ужесточил контроль за препаратами для прерывания беременности. Среди этих лекарств — мизопростол и мифепристон. Они также подлежат предметно-количественному учету. Соответствующий закон вступил в силу полтора года назад.

Ранее в Минздраве России назвали ключевые правила, которые помогают сохранить здоровье на долгие годы. Одно из них — отказ от курения. Это стоит сделать потому, что со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту.

