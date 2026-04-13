Исчезла в море: полиция арестовала мужчину, чья жена якобы выпала за борт лодки

Дарья Орлова
История романтической ночной прогулки обернулась неожиданными вопросами.

Фото: www.globallookpress.com/Walter Bibikow

На Багамах полиция задержала гражданина США после исчезновения его жены во время морской прогулки. По данным The New York Times (NYT), мужчину заподозрили в причастности к возможному преступлению, хотя официальные обвинения пока не предъявлены.

Речь идет о 59-летнем Брайане Хукере, проживающем в штате Мичиган. Он сообщил, что вечером 4 апреля отправился вместе с 55-летней супругой Линетт на надувной лодке к острову Элбоу-Кей.

По его словам, во время прогулки женщина неожиданно упала за борт. При этом, как утверждает мужчина, у нее находились ключи зажигания, из-за чего двигатель лодки нельзя было запустить. Он добавил, что сильное течение быстро унесло супругу, а ему самому пришлось добираться до берега на веслах.

Однако у правоохранительных органов эта версия вызвала сомнения, мужчину задержали. Следствие рассматривает возможность насильственной смерти женщины, но окончательные выводы пока не сделаны.

Известно, что супруги вели YouTube-канал The Sailing Hookers, где делились историями о путешествиях под парусом. Незадолго до исчезновения Линетт они опубликовали ролики с подводной охотой и прогулками на сапбордах.

Поиски женщины продолжаются при участии береговой охраны США. С каждым днем вероятность обнаружить ее живой уменьшается. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

