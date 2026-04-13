«Устала терпеть»: юмористка Виктория Складчикова развелась
Артистка заявила, что устала от фраз «я — хозяин» и «я главный» в свой адрес.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская
Юмористка Виктория Складчикова сообщила, что развелась со своим мужем
Звезда стендап-шоу Виктория Складчикова объявила о разводе с супругом. Об этом сообщила артистка во время своего выступления.
Юмористка добавила, что если бы не завершила отношения сейчас, то «за убийство села бы через год».
«Я устала терпеть вот это: „Я — хозяин“. Зачем мне в моем доме хозяин? „Как я сказал — так и будет“. Как он сказал, так он <…> и пошел», — заверила публику Виктория.
Сложившаяся семейная иерархия явно не устраивала юмористку.
«„Я главный». Я эти выборы проиграла. Кто выбирал? Мужчины, о том, что ты главный, должен сказать не ты, тебе должна это женщина сказать», — эмоционально высказалась Складчикова.
В своей фирменной остроумной манере Складчикова предупредила мужчин о последствиях борьбы с женщинами.
«Ну конечно, слушайте, не соревнуйтесь с женщинами. Она же не будет причинять вред напрямую. Она при разводе — как волшебной палочкой: раз — и ровно в 12:00 твое «БМВ» станет моим «БМВ».
Ранее психотерапевт рассказала, когда пора уходить от мужа. Конец любящих семейных взаимоотношений часто начинается с незаметных на первый взгляд «красных флажков».
