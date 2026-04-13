«Достигла дна»: Бритни Спирс проходит курс реабилитации от зависимостей

Daily Mail: Бритни Спирс проходит курс реабилитации от зависимостей

Американская поп-дива Бритни Спирс приняла решение пройти курс лечения в специализированном реабилитационном центре. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель 44-летней исполнительницы подтвердил, что она добровольно обратилась за профессиональной помощью. Певица осознала серьезность своего положения после инцидента с вождением в нетрезвом виде.

По словам источника из окружения звезды, Спирс поняла, что «достигла дна», и изъявила искреннее желание исправить ситуацию. Врачи будут помогать артистке справляться с многолетними проблемами, связанными с употреблением алкоголя и лекарственных препаратов для лечения СДВГ.

Поводом для госпитализации послужил арест певицы, который произошел около месяца назад. Тогда сотрудники дорожной полиции задержали Бритни по подозрению в управлении автомобилем под воздействием смеси алкоголя и медикаментов.

Инсайдеры отмечают, что звезда рассматривает 30-дневную программу реабилитации не только как способ восстановления, но и как стратегический шаг перед судебным заседанием, назначенным на 4 мая.

«Она понимает, что это продемонстрирует судье ее серьезное отношение к делу», — подчеркнул источник.

Поддержку Спирс в этом решении оказали и ее сыновья — 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс.

Ранее Спирс уже пыталась бороться с вредными привычками, посещая собрания анонимных алкоголиков. В своих мемуарах «Женщина во мне», вышедших в 2023 году, она признавалась, что ходила на такие встречи четыре раза в неделю в период опекунства ее отца Джейми Спирса.

Нынешний курс лечения в клинике может быть продлен сверх установленного месяца, если специалисты посчитают это необходимым.

Перед тем как отправиться в учреждение, Бритни опубликовала в соцсетях очередное танцевальное видео в черном боди. Это вызвало неоднозначную реакцию поклонников.

