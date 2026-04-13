Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых

Элина Битюцкая
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

В столице открылся прием заявок на соискание городской премии для молодых ученых. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Ее победителями становятся за достижения в естественных, технических, гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы. Всего в премии 22 номинации, которые разделены на два направления», — написал мэр Москвы.

Первая категория охватывает работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, химии, медицине, техническим и инженерным отраслям.

Вторая — разработки в сфере авиации, био- и нанотехнологий, фармацевтики, а также электроники. Документы принимают на специальном сайте до 17 июля 2026 года. Итоги конкурса подведут в январе 2027-го.

В прошлом году на премию претендовали свыше 1,4 тысячи ученых более чем из 300 организаций, а лауреатами стали 77 человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в колледжах Москвы растет число студентов ИТ-специальностей.

