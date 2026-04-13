Искали пять лет: Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам

Супермодель Ирина Шейк оказалась должна приставам

Уроженка Челябинской области, топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) оказалась в базе должников Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении знаменитости, которая уже много лет живет и работает за границей, было закрыто. Причиной стало отсутствие у нее на территории России имущества и доходов, на которые можно было бы обратить взыскание.

Долг образовался еще в июне 2018 года.

«Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных). Сумма долга: 322,23 рублей», — указано в базе данных ФССП.

Несмотря на скромную изначальную сумму, за несколько лет из-за штрафных санкций задолженность модели выросла до 2052 рублей. По месту ее регистрации в городе Еманжелинске было открыто исполнительное производство.

Судебные приставы безуспешно разыскивали модель на протяжении четырех лет и в итоге прекратили розыск 25 июля 2023 года — в связи с невозможностью взыскания и отсутствием имущества у должницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ирине Шейк удалось из подростка с комплексами из-за внешности стать востребованной супермоделью.

