«Чудовищные заявления и шаги»: Захарова об отношении Франции к России

Многие действия властей Пятой республики противоречат постулатам своей же страны.

Отношения России и Франции рушатся по вине последних. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информационной службе «Вести».

«Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались», — отметила сотрудник ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова высмеяла слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Она в ироничной форме указала на фактическую ошибку в его речи перед студентами в Сеуле. Представитель российского министерства отметила, что глава Пятой республики не знает основ географии и называет страны, входящие в топ-десять мира по площади, «средними по размерам».

К таковым Макрон причислил Индию, Канаду, Австралию и Бразилию.

