Победа над вздутием: как избавиться от метеоризма без лекарств

Aif.ru: избавиться от вздутия помогают тепло и массаж

Эффективно бороться с метеоризмом в домашних условиях можно при помощи простых физических упражнений и народных средств. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на специалистов.

Тепло и покой

Для оперативного облегчения вздутия эксперты рекомендуют использовать тепло. Например, можно приложить к области живота грелку или бутылку с горячей водой. Такой метод способствует расслаблению кишечной мускулатуры и купированию спазмов. Это значительно упрощает выведение лишних газов.

Также при вздутии рекомендуется лечь и отдохнуть. Оптимальным положением считается поза эмбриона — лежа на боку с подтянутыми к груди коленями.

Массаж при вздутии

Дополнительно стимулировать стенки желудка помогает мягкий круговой массаж околопупочной зоны, выполняемый по часовой стрелке в течение десяти минут.

Важную роль в нормализации работы желудочно-кишечного тракта играет двигательная активность. Даже короткая пятиминутная прогулка или легкая разминка, включающая приседания и наклоны, заставляют кишечник активнее сокращаться.

Народный метод при вздутии

В качестве проверенного средства медики советуют употреблять напиток, приготовленный из семян фенхеля или укропа, а также настои ромашки и мяты. Для приготовления такого коктейля в кипяток добавляется чайная ложка ароматных трав и настаивается около 10-15 минут.

Если же естественные методы не приносят результата, допускается прием специальных препаратов, которые схлопывают пузырьки газа.

Ничего не помогает?

«Если вы все делаете правильно, а метеоризм не уходит — это может быть симптом пищевой непереносимости, которой, по некоторым данным, страдают до 90% людей — и большинство из них не подозревают об этом», — отметила терапевт Мария Кириллова.

Профилактика повторных приступов заключается в корректировке пищевых привычек и временном отказе от продуктов, вызывающих брожение. Из рациона следует исключить бобовые, капусту, цельное молоко, газированные напитки и черный хлеб. При этом основу диеты при склонности к вздутию должны составлять отварные овощи и каши из риса или гречки.

Врачи советуют принимать пищу медленно, не ложиться сразу после еды и пить воду исключительно в перерывах между трапезами. При возникновении хронических проблем рекомендуется пройти обследование на дефицит ферментов и применить элиминационную диету для выявления продуктов-раздражителей.

