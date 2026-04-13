Подмосковные школьники сделали космические снимки на собственный спутник

Александр Афонин
Учащиеся запустили аппарат с телескопом на борту еще в 2023-м.

Фото: MAX/Образование Подмосковья/obr_mo

Школьники из Подольска сделали космические снимки на спутник «УмКА-1», который запустили еще в 2023 году. Об этом сообщило министерство образования Московской области в канале в мессенджере MAX.

Фотографии удалось сделать с помощью телескопа на борту. В публикации отмечается, что уже ведется работа над аппаратом «УмКА-2».

Южные космические инженеры учатся в школе № 29 города Подольска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы советскую систему общественно полезного труда. По словам Павловой, такая практика позволит привлекать школьников к работе без получения согласия родителей и станет важным этапом в воспитательном процессе.

В перечень обязанностей учащихся предлагается включить дежурства: уборку парт, мытье досок и подготовку кабинетов к занятиям, а также уход за комнатными растениями. Вне школы дети могли бы заниматься благоустройством прилегающих территорий — собирать листву, сажать цветы и деревья, расчищать дорожки от снега.

Павлова подчеркнула, что труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма. По ее мнению, возврат к проверенному советскому опыту поможет воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности, подготовит детей к взрослой жизни и научит уважать любой труд.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
Последние новости

16:40
Реализовали десятки тысяч сделок: что известно о задержанных фондовых мошенниках
16:38
«Мы будем апеллировать»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
16:35
Стало известно, с кем останутся дети Лерчек после приговора суда
16:32
От жесткой к гибкой: как изменились правила выплат пособий многодетным семьям
16:25
Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео
16:22
Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео