В Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек

В Муроме в результате вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева на заседании правительства.

«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — процитировал ТАСС чиновницу.

Амбулаторная помощь была оказана 573 гражданам, в том числе 272 несовершеннолетним. При этом врачи обнаружили норовирус лишь в 36 случаях. У остальных подтвердили кишечную инфекцию.

Пострадавшим, как уточнила исполняющий обязанности министра, оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. По словам Нелли Зиновьевой, из больницы уже выписали 46 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Мурома Евгений Рычков раскрыл причину массового отравления. По его словам, виновником плохого самочувствия горожан стал норовирус. В народе его называют «кишечным гриппом».

