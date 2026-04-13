В Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Среди них оказались 318 детей.

Сколько человек пострадали из-за кишечной инфекции в Муроме

В Муроме в результате вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева на заседании правительства.

«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — процитировал ТАСС чиновницу.

Амбулаторная помощь была оказана 573 гражданам, в том числе 272 несовершеннолетним. При этом врачи обнаружили норовирус лишь в 36 случаях. У остальных подтвердили кишечную инфекцию.

Пострадавшим, как уточнила исполняющий обязанности министра, оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. По словам Нелли Зиновьевой, из больницы уже выписали 46 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Мурома Евгений Рычков раскрыл причину массового отравления. По его словам, виновником плохого самочувствия горожан стал норовирус. В народе его называют «кишечным гриппом».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
США готовятся ввести полную военно-морскую блокаду Ормузского пролива
14:52
Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна: возбуждено уголовное дело
14:47
Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле
14:43
Планета или нет: какой статус у Плутона на самом деле
14:37
«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня
14:20
«Это фейк!» — Карпович опровергла слухи о свадьбе с Банифатовым

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео