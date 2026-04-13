Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 39 0

Женщина с мальчиком застряли в разрушенной постройке.

В дагестанском селе Шайтли из-под завалов спасли мать и ребенка

Операцию по спасению женщины и ребенка провели в дагестанском селе Шайтли Цунтинского района. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что мальчик и его мать застряли в разрушенной постройке. Чтобы добраться до них, пришлось не просто разбирать завалы, а буквально «прорубаться» через них.

Несколько человек при помощи строительных инструментов, включающих бензопилы и гвоздодеры, освобождали людей из плена.

Причиной происшествия стала сошедшая лавина, накрывшая населенный пункт Шайтли Цунтинского района. Информация о случившемся поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. На место были незамедлительно отправлены спасатели.

Шайтли находится в труднодоступном месте на границе с Грузией. Из-за погодных условий не было возможности задействовать авиацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мощный камнепад, снесший автомобиль с директором школы Раджабом Закарьяевым, произошел в Цунтинском районе Дагестана. Участок, по которому ехал педагог, местные жители называю «дорогой смерти».

Последние новости

16:43
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
16:40
Реализовали десятки тысяч сделок: что известно о задержанных фондовых мошенниках
16:38
«Мы будем апеллировать»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
16:35
Стало известно, с кем останутся дети Лерчек после приговора суда
16:32
От жесткой к гибкой: как изменились правила выплат пособий многодетным семьям
16:25
Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео