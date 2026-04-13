Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео

В дагестанском селе Шайтли из-под завалов спасли мать и ребенка

Операцию по спасению женщины и ребенка провели в дагестанском селе Шайтли Цунтинского района. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что мальчик и его мать застряли в разрушенной постройке. Чтобы добраться до них, пришлось не просто разбирать завалы, а буквально «прорубаться» через них.

Несколько человек при помощи строительных инструментов, включающих бензопилы и гвоздодеры, освобождали людей из плена.

Причиной происшествия стала сошедшая лавина, накрывшая населенный пункт Шайтли Цунтинского района. Информация о случившемся поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. На место были незамедлительно отправлены спасатели.

Шайтли находится в труднодоступном месте на границе с Грузией. Из-за погодных условий не было возможности задействовать авиацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мощный камнепад, снесший автомобиль с директором школы Раджабом Закарьяевым, произошел в Цунтинском районе Дагестана. Участок, по которому ехал педагог, местные жители называю «дорогой смерти».

