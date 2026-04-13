«Будет апелляция»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором

Дарья Орлова

Экс-супруга Лерчек приговорили к семи годам лишения свободы.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Семья Артема Чекалина заявила, что не согласна с приговором

Аркадий Чекалин остался недоволен приговором, который внесли его брату — Артему Чекалину, экс-супругу блогера Валерии Чекалиной.

Аркадий Чекалин заявил, что семья не согласна с вердиктом и намерена добиваться его пересмотра. Бывший муж Лерчек намерен подать апелляцию и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

«Мы очень расстроены. Артем этого не совершал, того, что ему вменяют. А именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были. За что его судят, нам непонятно. Мы будем апеллировать к этому решению и добиваться пересмотра», — заявил Аркадий Чекалин в разговоре с Super.

Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, сам Чекалин отреагировал на решение сдержанно и заявил, что вердикт ему понятен.

Суд признал мужчину виновным в организации незаконного вывода денежных средств за границу. По данным следствия, он оформил фиктивные документы, с помощью которых перевел в Объединенные Арабские Эмираты сумму, превышающую 250 миллионов рублей.

В разговоре с 5-tv.ru Чекалин признался, что переживает из-за семьи, особенно из-за детей и бывшей жены.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

При этом он подчеркнул, что не чувствует за собой вины и уверен в своей правоте.

Его защитник Сергей Гуров также прокомментировал ситуацию, отметив в беседе с журналистами, что сторона защиты рассчитывает на оправдательное решение суда.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Жить осталось девять месяцев: мужчина принял рак поджелудочной за несварение
18:05
Тед Банди снова в деле: ДНК-экспертиза раскрыла убийство спустя 50 лет
18:00
Младше в два раза: 30-летняя женщина совращала 15-летнего подростка в Сингапуре
17:50
Объявленная США блокада Ормузского пролива вступила в силу
17:45
«Это ты на фото?» — пять фраз, которые часто используют телефонные мошенники
17:38
Бероев вышел в свет с молодой женой на премьере фильма в Токио

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео