«Будет апелляция»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором

Семья Артема Чекалина заявила, что не согласна с приговором

Аркадий Чекалин остался недоволен приговором, который внесли его брату — Артему Чекалину, экс-супругу блогера Валерии Чекалиной.

Аркадий Чекалин заявил, что семья не согласна с вердиктом и намерена добиваться его пересмотра. Бывший муж Лерчек намерен подать апелляцию и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

«Мы очень расстроены. Артем этого не совершал, того, что ему вменяют. А именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были. За что его судят, нам непонятно. Мы будем апеллировать к этому решению и добиваться пересмотра», — заявил Аркадий Чекалин в разговоре с Super.

Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, сам Чекалин отреагировал на решение сдержанно и заявил, что вердикт ему понятен.

Суд признал мужчину виновным в организации незаконного вывода денежных средств за границу. По данным следствия, он оформил фиктивные документы, с помощью которых перевел в Объединенные Арабские Эмираты сумму, превышающую 250 миллионов рублей.

В разговоре с 5-tv.ru Чекалин признался, что переживает из-за семьи, особенно из-за детей и бывшей жены.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

При этом он подчеркнул, что не чувствует за собой вины и уверен в своей правоте.

Его защитник Сергей Гуров также прокомментировал ситуацию, отметив в беседе с журналистами, что сторона защиты рассчитывает на оправдательное решение суда.

