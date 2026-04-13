«Будет апелляция»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
Экс-супруга Лерчек приговорили к семи годам лишения свободы.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Семья Артема Чекалина заявила, что не согласна с приговором
Аркадий Чекалин остался недоволен приговором, который внесли его брату — Артему Чекалину, экс-супругу блогера Валерии Чекалиной.
Аркадий Чекалин заявил, что семья не согласна с вердиктом и намерена добиваться его пересмотра. Бывший муж Лерчек намерен подать апелляцию и продолжит отстаивать свою позицию в суде.
«Мы очень расстроены. Артем этого не совершал, того, что ему вменяют. А именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были. За что его судят, нам непонятно. Мы будем апеллировать к этому решению и добиваться пересмотра», — заявил Аркадий Чекалин в разговоре с Super.
Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, сам Чекалин отреагировал на решение сдержанно и заявил, что вердикт ему понятен.
Суд признал мужчину виновным в организации незаконного вывода денежных средств за границу. По данным следствия, он оформил фиктивные документы, с помощью которых перевел в Объединенные Арабские Эмираты сумму, превышающую 250 миллионов рублей.
В разговоре с 5-tv.ru Чекалин признался, что переживает из-за семьи, особенно из-за детей и бывшей жены.
«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.
При этом он подчеркнул, что не чувствует за собой вины и уверен в своей правоте.
Его защитник Сергей Гуров также прокомментировал ситуацию, отметив в беседе с журналистами, что сторона защиты рассчитывает на оправдательное решение суда.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?