Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж

|
Ранее суд приостановил производство в отношении его бывшей супруги — блогера Лерчек.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии за вывод денег за рубеж

Гагаринский суд Москвы огласил приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, Артему Чекалину. Подсудимый признан виновным в незаконном выводе средств за границу в особо крупном размере. Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«С тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что возможно, я сегодня не вернусь домой. Как бы были детские слезы, детское разочарование. И именно так тяжело то, что мама у них болеет, непонятно, что будет у мамы. Завтра опять очередной курс химиотерапии. Вот, но в то же время я иду с чистой совестью, потому что я знаю, что в том, в чем меня обвиняют, я не виновен», — прокомментировал Чекалин до заседания.

Обвинение и ход процесса

Артем Чекалин находился под домашним арестом с октября 2024 года. Ему инкриминировали перевод более 250 миллионов рублей на счета иностранной компании в ОАЭ под видом оплаты информационных услуг.

По версии следствия, супруги использовали подложные документы для легализации средств, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда

Ранее, 16 марта, суд приостановил производство в отношении Валерии Чекалиной из-за тяжелой болезни — у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Ее освободили из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Дело в отношении Артема Чекалина продолжили рассматривать отдельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

