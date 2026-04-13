Бероев вышел в свет с молодой женой на премьере фильма в Токио

Дарья Корзина
В Японии пара представила драму, где балерина исполнила главную роль.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Актер Егор Бероев появился на публике вместе с молодой супругой Анной Панкратовой на мировой премьере фильма «Кукла», которая состоялась в Токио. Об этом сообщило издание Voice.

Артист расстался с Ксенией Алферовой после 24 лет совместной жизни и впоследствии оформил отношения с 21-летней балериной Анной Панкратовой, исполнившей главную роль в его режиссерском проекте.

Премьера драмы прошла 11 апреля в столице Японии. Панкратова появилась на мероприятии в коротком джинсовом платье и белых кроссовках, дополнив образ небольшой сумкой. Бероев выбрал голубую рубашку, синий пиджак и джинсы с потертостями. После показа они пообщались со зрителями, ответили на вопросы и сделали совместные фотографии.

Бероев отметил, что японская аудитория проявила высокий интерес к картине, задав большое количество глубоких и неожиданных вопросов.

«Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы, которые мне раньше никто не задавал. Стало ясно, что эта история интернациональна и не имеет границ. Много вопросов было Анне — японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ. Это был удивительный день, необычное впечатление», — рассказал Бероев.

Сюжет фильма строится вокруг истории девушки Нади, которая в юности совершает преступление и оказывается в местах лишения свободы, где рожает ребенка. После освобождения героиня отправляется на поиски дочери, а помощь ей оказывает новый знакомый Андрей, роль которого исполнил Никита Тезин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрисе Ксении Алферовой потребовалось три года, чтобы восстановиться после расставания с Бероевым.

