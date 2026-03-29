«Меня отрубило!» — Алферова три года восстанавливалась после развода с Бероевым

Светлана Стофорандова
Сейчас актриса уже чувствует себя хорошо и даже готова танцевать, как в детстве.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актрисе Ксении Алферовой потребовалось три года, чтобы пережить разрыв с коллегой и бывшим мужем Егором Бероевым. Об этом она поделилась на странице в социальных сетях.

«Меня как отрубило!» — заявила Алферова.

Ксения не скрывает, что справиться с ментальным кризисом ей помогли вера, религия и глубокий самоанализ. Путь к восстановлению был долгим и интенсивным.

«Молилась, исповедовалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала, туда-сюда меня мотало», — написала актриса в личном блоге.

Сейчас Ксения Алферова вновь ощутила вдохновение и даже смогла танцевать, как делала это в детстве.

История Алферовой и Бероева началась в начале нулевых после встречи на светском мероприятии. Вскоре актеры поженились, и у них родилась дочь Евдокия, которой уже 18 лет. Несмотря на статус одной из самых крепких пар российского кино, спустя порядка 20 лет брака супруги расстались. Причины развода неизвестны, однако Ксения в беседе с журналистами намекнула на неверность со стороны мужа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Егор Бероев тайно женился на юной балерине Анне Панкратовой. Новая супруга младше актера на 27 лет.

