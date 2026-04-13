Объявленная США блокада Ормузского пролива вступила в силу

Дарья Корзина
Режим затронул акватории Персидского и Оманского заливов, а также Аравийского моря.

Ограничения судоходства введены в районе Ормузского пролива

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива.

Тем временем, британский центр по мониторингу морской безопасности UKMTO сообщил о введении ограничений морского доступа, которые вступают в силу 13 апреля в 14:00 по UTC (17:00 мск). Меры затрагивают район иранских портов и прибрежных зон. Ранее американское командование заявляло о начале блокады Ормузского пролива в 17:00 по московскому времени.

По данным UKMTO, режим распространяется на акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря в восточном направлении от Ормузского пролива.

Параллельно в социальной сети TruthSocial появилось заявление президента США Дональда Трампа, в котором он сообщил об уничтожении «158 кораблей» военно-морского флота Ирана и заявил, что часть иранских быстроходных катеров сохранена, но может быть уничтожена при приближении к зоне блокады.

В публикации также утверждается, что значительная часть морских поставок наркотиков в США была пресечена.

«P.S. 98,2% наркотиков, поступающих в США по морю, были ОСТАНОВЛЕНЫ!» — высказался Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Ормузского пролива после обострения ситуации в Иране скопились суда, ожидающие прохода. Часть кораблей остановилась в Персидском заливе из-за новых правил судоходства. По данным источников, контроль в зоне осуществляет КСИР, острова Большой Томб, Малый Томб и Харк находятся под охраной.

Корреспондент «Известий» Насер Ашкери показал поврежденные и сгоревшие суда, отметив, что часть обломков может относиться к кораблям, нарушившим правила прохода, а также к судам времен ирано-иракской войны.

