Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Здесь скопились суда, ожидающие разрешения на проход.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив Война в Иране

Суда ждут разрешения от Ирана на проход через Ормузский пролив

Возле Ормузского пролива скопились суда, ожидающие разрешения Ирана на проход. Подробнее о том, что происходит здесь, рассказал специальный корреспондент «Известий» Насер Ашкери, который отправился к месту событий.

Журналист отметил, что в настоящее время суда остановились на некотором расстоянии от пролива, в акватории Персидского залива. По его словам, корабли стоят из-за введения в регионе новых правил судоходства.

«Они ждут, когда Иран разрешит им проход. В проливе установлены новые правила, и Иран соблюдает эти правила, несмотря на все давление, которое оказывают на страну США и Израиль, несмотря на бомбардировки…» — заявил корреспондент.

Ашкери подчеркнул, что ситуацию в проливе контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР), а иранские острова — Большой Томб, Малый Томб и Харк — находятся в полной безопасности.

Кроме того, корреспондент показал несколько сожженных и уничтоженных кораблей. Он добавил, что один из обломков, вероятно, принадлежит судну, которое не подчинилось правилам прохода через пролив, установленным в период конфликта. Также здесь можно заметить сгоревшие корабли, которые были уничтожены в период еще ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

