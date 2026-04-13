«Трясло сильно»: джазовую певицу ударило током во время репетиции в Москве

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Пострадавшая получила сильные ожоги рук.

Как джазовую певицу ударило током во время репетиции

Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

В Москве джазовую певицу ударило током из-за неисправной электрики

Во время репетиции выступления джазовую певицу ударило током. Как рассказала 5-tv.ru мама пострадавшей, 22-летняя девушка держала в руке микрофон и одновременно взяла подключенный к розетке телефон, тогда и получила разряд.

«Трясло сильно, Анна упала и это все прекратилось. Она говорила: „Я не могла отпустить ни то, ни другое“. Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», — рассказала родственница исполнительницы.

Девушке немедленно вызвали скорую помощь. Сейчас с певицей все хорошо, ток не задел жизненно важные органы, пострадавшая только получила сильные ожоги рук. Ей назначили несколько обследований, после которых отпустят домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Барнауле 11-летний мальчик погиб от удара электрическим током во время прогулки. Он вместе с другом забрался на крышу одного из гаражей и, поскользнувшись, схватился за оголенный провод.

Школьник скончался на месте, несмотря на усилия медиков. Его друг, пытавшийся спасти товарища, получил серьезные ожоги и был госпитализирован. По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.

