Сделавшую кальян из куличка девушку задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали 27-летнюю уроженку Саранска, подозреваемую в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Основанием стало видео, выявленное в ходе мониторинга социальных сетей, на котором девушка использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из баров на Сретенском бульваре. На опубликованных кадрах зафиксированы действия, которые правоохранительные органы расценили как выражающие явное неуважение к обществу. Позднее ролик получил распространение в интернете и вызвал широкий общественный резонанс.

Личность подозреваемой установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по Центральному административному округу Москвы. Женщину задержали на 3-й Кабельной улице. Установлено, что она временно проживала в столице.

Собранные материалы передали в следственные органы, где возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает штраф либо иные меры наказания, вплоть до лишения свободы.

В МВД также опубликовали видеозапись с извинениями задержанной. Девушка заявила, что не намеревалась оскорбить чьи-либо религиозные чувства и назвала свои действия необдуманными. Ранее аналогичное обращение она разместила в социальных сетях.

«Раскаиваюсь в своем поступке, то, что я сделала кальян на куличе и выложила это <…>. Я не хотела задеть нынче чувства и никого не хотела этим обидеть. Я очень раскаиваюсь», — заявила она.

