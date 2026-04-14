Уборки и дежурства: в школах хотят вернуть общественно полезный труд

Инициатива не нова, но по ряду причин все еще остается на уровне предложения.

Новый виток споров вызвала идея вернуть в школы общественно полезный труд. Уже в следующем году у учеников могут появиться дополнительные обязанности. Дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков и не только. Что думают по поводу такого трудового воспитания учителя и родители — выясняла корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Одни называют это прививкой от лени.

«Вспоминаю свое детство. Отличный опыт общения с одноклассниками. Параллельно протираются парты, моются полы», — говорит мать школьника Светлана Пухаева.

Другие — работой дворников и сверхнагрузкой.

«Зачем это нужно в школе, мне вот лично непонятно, — считает другая мать.

В школах заговорили про общественно полезный труд. Тот самый, о котором сейчас знают разве что родители современных школьников. Перечень обязанностей следующий: дежурство в столовой, подготовка класса к уроку, «генеральная» по школе.

Уход за растениями — один из видов общественно полезных дел. Авторы инициативы считают: чтобы вырастить ответственного человека, за ним нужно «ухаживать» с детства. Как за цветком, который без регулярного полива и рыхления просто не зацветет, так и надежность не сформируется без маленьких, но ежедневных дел.

С одной стороны — это любовь к труду и дисциплина. Отсылка к советской методике воспитания, где главный принцип: порядок и уход за территорией — дело общее.

«Нет ничего в этом такого страшного, что человек в защищенном, абсолютно нормально обществе школы получит этот опыт», — считает мама пятерых детей Евгения Абахова.

С другой — возможность для учеников «отлынивать» от занятий. Беспокойство инициатива вызывает и у родителей. Ведь к общественному труду хотят привлекать без их согласия. Это разрешено законодательно — поправки внесли в 2023 году. Не исключено, что общественно полезный труд может превратиться в инструмент давления и даже наказания.

«Если директор привлекает ребенка к общественно полезным работам, которые выходят за рамки федерального закона об образовании, либо в случае, если заявление родителей было проигнорировано директором, родители вправе обратиться в прокуратуру РФ», — пояснила адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Анастасия Портнова.

«Вообще такое понятие, как штрафные санкции в формате уборки, я не помню и в то время, когда я была ребенком. Потому что это именно было дежурство, это было именно распределение обязанностей», — рассказала директор гимназии № 3 городского округа Самара, председатель организации лидеров образования «Учитель года» Светлана Ильина.

По словам психологов, важно также помнить: уборка класса и прочая мелкая работа не должна превращаться в обязаловку. Хотя для бюджета учебных заведений, если дети начнут убираться сами, это хорошее подспорье. Школы — значимый заказчик у клининговых компаний.

«Формирует родительский комитет инициативу. Клининговые компании привлекают на регулярное обслуживание — это ежедневное поддержание чистоты, специальные работы — мытье фасадов, мытье остекления, размывка полов», — рассказала руководитель клининговой компании Снежанна Малькова.

В сухом остатке инициатива имеет очевидные «за», но и вполне ощутимые «против». Вот только новые предложения, как и предыдущие версии, не вводят четкого регулирования отношений между учениками, преподавателями и родителями. Возможно поэтому инициатива об уборке школы и ее территории буксует уже несколько лет.

И пока очередное предложение так и остается на уровне предложения.

