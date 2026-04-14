«Главный враг — дыхание»: названы причины выпирающего живота у стройных людей

Элина Битюцкая
Тест со стеной покажет, виноват ли лишний вес или проблема в осанке.

Врач-остеопат Петракова назвала дыхание главным врагом плоского живота

Выпирающий живот у стройных людей часто не имеет отношения к жировым отложениям. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала врач-остеопат с многолетним стажем Ольга Петракова.

«У вас 60 килограмм, а живот торчит так, как будто бы вы на восьмом месяце беременности», — описывает типичную ситуацию специалист.

По словам Петраковой, причина кроется в нарушении дыхания и осанки. Из-за длительного сидения таз подворачивается вперед, поясница прогибается, и живот вываливается. Проверить себя просто: встаньте плотно к стене, прижав к ней пятки, ягодицы и лопатки.

«Если расстояние больше двух пальцев, значит ваш выпирающий живот — это точно не лишний вес», — объясняет врач.

«Главный враг плоского живота — это ваше дыхание, если оно поверхностное, внутрибрюшное давление растет, животик выпирает», — утверждает остеопат.

Причина поверхностного дыхания — стресс, длительное сидение за компьютером или за рулем. В таких условиях диафрагма зажимается, грудная клетка проваливается, плечи закручиваются вперед, голова выдвигается. Замыкает порочный круг подвздошно-поясничная мышца, которая укорачивается и еще больше напрягает поясницу.

«Никакая диета здесь не спасет», — резюмирует Петракова.

Специалист призывала не качать пресс и не ложиться под нож хирурга, а восстанавливать подвижность диафрагмы и дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пользование смартфоном калечит позвоночник.

11:15
Россияне могут купить год стажа и пенсионные баллы: сколько это стоит в 2026 году
11:11
«Ничто не мешает нам это сделать»: Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
11:09
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
10:59
При поддержке «Единой России» построено 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий
10:55
«Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе
10:50
«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
В восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днем
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео