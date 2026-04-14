Врач-остеопат Петракова назвала дыхание главным врагом плоского живота

Выпирающий живот у стройных людей часто не имеет отношения к жировым отложениям. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала врач-остеопат с многолетним стажем Ольга Петракова.

«У вас 60 килограмм, а живот торчит так, как будто бы вы на восьмом месяце беременности», — описывает типичную ситуацию специалист.

По словам Петраковой, причина кроется в нарушении дыхания и осанки. Из-за длительного сидения таз подворачивается вперед, поясница прогибается, и живот вываливается. Проверить себя просто: встаньте плотно к стене, прижав к ней пятки, ягодицы и лопатки.

«Если расстояние больше двух пальцев, значит ваш выпирающий живот — это точно не лишний вес», — объясняет врач.

«Главный враг плоского живота — это ваше дыхание, если оно поверхностное, внутрибрюшное давление растет, животик выпирает», — утверждает остеопат.

Причина поверхностного дыхания — стресс, длительное сидение за компьютером или за рулем. В таких условиях диафрагма зажимается, грудная клетка проваливается, плечи закручиваются вперед, голова выдвигается. Замыкает порочный круг подвздошно-поясничная мышца, которая укорачивается и еще больше напрягает поясницу.

«Никакая диета здесь не спасет», — резюмирует Петракова.

Специалист призывала не качать пресс и не ложиться под нож хирурга, а восстанавливать подвижность диафрагмы и дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пользование смартфоном калечит позвоночник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.