Спину ровно: как пользование смартфоном калечит позвоночник

Элина Битюцкая
При наклоне головы к экрану нагрузка на шейный отдел возрастает с пяти до 27 килограммов.

Какие позы с телефоном убивают спину

Привычные позы, в которых люди часами зависают в смартфонах, постепенно калечат позвоночник. Об этом Life.ru рассказал врач-педиатр, остеопат, специалист по спортивной медицине и ЛФК Тимур Сулейманов.

Самая распространенная поза — наклон головы к экрану. Врач поясняет: в таком положении нагрузка на шейный отдел прыгает с пяти до 27 килограммов. Мышцы-разгибатели, диски и суставы перегружаются, что ведет к спазмам, износу и сдавлению нервов. Краткосрочно — боль и скованность, долгосрочно — онемение в руках.

Вторая поза — сутулость с круглой грудью.

«Грудной отдел сгибается, лопатки уходят вперед, дыхание мелеет. Возникает мышечный дисбаланс и хроническая усталость. Итог: трудно дышать глубоко, болят плечи и область между лопатками, снижена подвижность», — объясняет Сулейманов.

Третья вредная привычка — держать голову, опираясь на руку или щеку. Это создает асимметрию в шейном отделе: шея оказывается в наклоне и ротации. Перегружаются мышцы, нарушается кровоток, что вызывает одностороннюю боль, «зажатость», ограничение подвижности и покалывание.

Четвертая поза — лежа на животе с телефоном.

«Шея запрокинута или вывернута вбок — перегрузка дисков, связок, сосудов и нервов. Опасность: резкая боль, головокружение, онемение. В перспективе — нестабильность шеи и хронические головные боли», — предупреждает остеопат.

Пятая поза — телефон на коленях при наклоненном корпусе. В этом положении нагрузка на диски и связки возрастает, а мышцы кора почти не работают. Длительное пребывание в такой позе грозит протрузиями и грыжами.

Первые признаки — усталость в пояснице и дискомфорт при вставании.

