Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ

Диана Кулманакова
Информация помогла освободить один из населенных пунктов в кратчайшие сроки.

Успехи российских военных на СВО 14 апреля

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военнослужащие успешно реализовали секретную операцию в тылу украинских войск, в ходе которой удалось захватить важную документацию и взять в плен троих бойцов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале мессенджера МАХ.

Манипуляция была произведена в зоне проведения специальной военной операции под руководством гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова.

Российская группа обнаружила пункт временной дислокации противника в тот момент, когда украинские военные загружали коробки с бумагами в легковой автомобиль.

Командир принял решение атаковать врага мгновенно, чтобы завладеть ценными сведениями и эвакуироваться на перехваченном транспорте.

«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», — говорится в сообщении ведомства.

Успех операции обеспечила слаженность действий разведгруппы и использование фактора внезапности. Это позволило избежать боестолкновения и провести маневр без единого выстрела.

Полученная в ходе рейда информация оказалась критически важной для дальнейшего продвижения.

По выявленным целям были нанесены массированные ракетные удары, в результате которых живая сила и вооружение ВСУ в данном районе были полностью ликвидированы.

В Минобороны подчеркнули, что именно эта операция разведчиков стала ключевым фактором, позволившим в кратчайшие сроки освободить один из населенных пунктов.

