Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции

Стрельбу в турецкой школе устроил бывший ученик

Вооруженный молодой человек устроил стрельбу в учебном заведении в турецком городе Сиверек, расположенном в провинции Шанлыурфа. Он проник на территорию анатолийского лицея имени Ахмета Коюнджу, имея при себе дробовик.

Очевидцы рассказали, что сначала выстрелы прозвучали во дворе, после чего нападавший зашел внутрь здания и продолжил стрелять уже в помещениях.

«Сначала открыл стрельбу во дворе, а потом начал беспорядочно стрелять внутри школы», — рассказал очевидец.

По словам свидетелей, действия стрелка носили хаотичный характер: сначала он стрелял без разбора, а затем — по людям, оказавшимся рядом. В этот момент в школе находились ученики и преподаватели, началась паника.

Кто оказался нападавшим

Позже выяснилось, что злоумышленником был бывший ученик этого лицея. Он учился здесь до девятого класса, после чего продолжил образование в дистанционном формате.

По данным властей, нападавший родился в 2007 году, ему было около 18–19 лет. В качестве возможной причины случившегося рассматривается конфликт с одним из знакомых, однако окончательные выводы пока не сделаны.

Пострадавшие и эвакуация

В результате стрельбы пострадали не менее 16 человек. Среди них — как учащиеся, так и сотрудники учебного заведения. После начала нападения всех находившихся в школе срочно эвакуировали.

На место происшествия прибыли медики, полиция и спецподразделения. Пострадавших доставили в больницы, часть из них была направлена в медицинские учреждения в центре города, остальные проходят лечение в государственной больнице Сиверека.

Губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Сылдак уточнил количество раненых.

«Нападавший 2007 года рождения <…> скончался в ходе полицейской операции. Пострадали 16 человек. Из них четверо учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой», — отметил он.

Как закончилась трагедия

После поступления сигнала о стрельбе на место оперативно прибыли силовые структуры. В ходе спецоперации злоумышленника попытались обезвредить.

По официальной информации, он погиб во время полицейского вмешательства. При этом некоторые источники утверждают, что он мог покончить с собой — эта информация проверяется.

Также сообщалось, что в ходе нападения он удерживал учащихся, однако детали этого эпизода также пока уточняются.

Реакция властей и расследование

Губернатор сообщил, что в результате происшествия пострадали 16 человек, часть из них получила травмы средней степени тяжести и была направлена в больницы в центре города, тогда как остальные продолжают лечение в Сивереке.

Он отметил, что все обстоятельства инцидента тщательно изучаются.

«У нас 16 раненых. Двое наших учителей и двое учеников были направлены в наши больницы в центре города после того, как их состояние здоровья было оценено на умеренном уровне нашими врачами. Лечение 12 других наших пострадавших продолжается в Государственной больнице в Сивереке», — сказал губернатор.

Он также добавил, что школа была эвакуирована, а прокуратура уже начала необходимые судебные процедуры.

По словам главы провинции, параллельно проводится административная проверка, власти следят за состоянием пострадавших и рассчитывают установить все детали произошедшего.

